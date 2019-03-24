Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek

31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kala Yenikapı'da Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki hareketlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMLİĞİNİZİ, NELER YAPTIĞINIZI BİLİYORUZ"

Döviz kurundaki dalgalanma hakkında konuşan Erdoğan, "Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provakatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta bu meydana bir araya gelip dosta düşmana kardeşliğimizi göstermiştik. Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı'na güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin tek yürek olduk.

Biz milletimizle birlikte, bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehir olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. 25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 1 Nisan'dan sonra bu zaferle birlikte, bir de zaferin şenliğini yaparız.

"KEMAL BEY'İN BÖYLE BİR UFKU YOK"

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Belediye Başkanı yaptığınız andan beri Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerimde, İstanbul'a yapılan her hizmetin takipçisi oldum. Şimdi size bir sürprizim var.

Istırancalardan, Melen'den su getirdik. 2040 yılına kadar İstanbul'un su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı. Bizim belediye başkan adayımız yıllarca bakanlık yapmış, başbakanlık, meclis başkanlığı... Yani büyük bakmış. İstanbul gibi bir şehre de rastgele bir isim de yakışmazdı. Ankara'ya da kenar köşe bir ilçenin belediye başkanını aday gösterdi ve iki kez kaybetti. Bizim adayımız Kayseri gibi büyükşehrin 5 dönem belediye başkanı olan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı olan, genel başkan yardımcısı yaptığım Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara'ya aday yaptık. Ankara'daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı. İzmir'de de rastgele, kenar köşe bir ilçe belediye başkanını aday yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Terör örgütleriyle iç içe, geçmişi kirli. Böyle birisini İzmir'e layık gördüler. Biz de İzmir'e Denizli'de 2 dönem belediye başkanlığı, ekonomi bakanı olmuş Nihat Zeybekci Bey'i getirdik. Ama Kemal Bey'in böyle bir ufku yok. 5 koyun verin kaybeder.

"BİZ MEVLAMIZI BULDUK"

Şimdi size bir sürpriz yapmak isterim. Bizim Yaslıadamız adamız var ya, orayı da uluslararası toplantıların, görüşmelerin bir merkezi haline getirmek için çok az bazı şeyleri kaldı. Biz buranın adını değiştirdik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyduk. Buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı burada yapacağız.

Haliç'te attığımız adım, dünyada örnek bir adımdır. Oradan çıkardığımız 2,5 milyon metreküp balçığı Alibeyköy'e pompaladık. Şimdi orada bir oyun parkı var. Çevrede ona göre yerleşim alanı oluştu. Haliç Kongre Merkezi de aynen böyle oldu. Orası kesim merkeziydi. O muhteşem Haliç Kongre Merkezi yapıldı, etraf değişti. Bay Kemal sen orada aday tanıtımı yaptın. Orası 3 bin kişilik. Harbiye Kongre Merkezi'ni de CHP zihniyeti bize yaptırmak istemedi. Yerin altında 3 bin 300 kişilik bir kongre merkezi yaptık. Yanına da Muhsin Ertuğrul'u büyüttük. Bu zeka, plan, proje meselesi. Çalışırsan, düşünürsen olur. Bu aşk meselesi. Arayan mevlasını da bulur belasını da... Biz mevlamızı bulduk.

Şimdi sana bir müjde daha vereyim Bay Kemal. AKM'yi de kısa bir zamanda bitireceğiz. Sizin yaptığınız gibi değil, dünyada parmakla gösterilen bir AKM yapıyoruz. Bizim bir opera binamız olacak, her yönüyle muhteşem. Şu an inşaat devam ediyor. Bitirdikten sonra konsere gelirsin değil mi? Biz çağırırız. Ankara'ya gelemiyor, Külliye'nin içinde var. Orada 29 Ekim'de Fazıl Say'ın bir konseri olacak. Gelin tek millet olalım.

İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım kardeşimiz, İstanbul'a bir tecrübe abidesi olarak tüm deneyimlerini koyacak. Bu gayretini, tercübesini tamamiyle İstanbul'a aktarmayı amaçlıyor.

"ADALAR'DA 274 ELEKTRİKLİ FAYTONU DEVREYE ALACAĞIZ"

İstanbul'un bu potansiyeline değer katmak için, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji vadisini kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar ilaç üretilecek 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da bir teknoloji tesisi kuruyoruz. Pendik'te teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Şehrin her iki yakasında birer sebze-meyve-su ürünleri gibi haller kuracağız. Plan-proje hazır. Böylece toptancı araçlarının şehiriçi yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. Gıda fiyatlarını ve enflasyonu da düşüreceğimize inanıyorum. 600 trilyon liralık yatırımla hayata geçireceğiz. Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kuracağız. Silivri'de 400 trilyon liralık yatırımlar jeotermal sağlık tesisini hayata geçireceğiz. Golf turizmiyle birlikte termal alandaki sıcak su tarımda kullanılacak. Turizmde Yenikapı ve Galataport kruvazör limanları da İstanbul'un gelirlerini artıracak. Tarihi yarımadada restorasyon seferberliği başlatacağız. Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız, Pendik'te de fuar ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. İstanbul'a bir film platosu kuracağız. 25 yeni kent meydanı yapacağız. 18 alanda seyir terasları oluşturacağız. 22 yeni müze, 18 kültür merkezi kuracağız. Sarayburnu'nda yolu yerin altına alarak Gülhane Parkı'yla denizi birleştireceğiz. 300 mahalleye 955 kreş açacağız. 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız. 6 yeni lojistik merkezi sayesinde ağır vasıta araçlarının şehir merkezine girmesini önleyeceğiz. 241 noktada trafik sıkışıklığı yaratan kavşakları yeniden planlıyoruz. 1000 kilometre üzerinde bisiklet yolu açacağız. Adalar'da 274 elektrikli faytonu devreye alacağız.

"BUNDAN SONRA DA BAŞARAMAYACAKLAR"

Bay Kemal çıkmış, '17 yılda ne yaptı' diyor. Ne yapayım, gözü yok görmüyor. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da anlattım. Bu ara birileri gene bizi provake etmeye çalışıyor. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provakatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz, aldatamayacaksınız. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Bizim istikametimiz doğrudur, bugüne kadar nasıl başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar."