Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuştu. Erdoğan, düzensiz göç ile mücadele kapmasında Avrupa'dan gerekli desteğin görülmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, "Türkiye, Balkanların Avrupa Atlantik Kurumuna entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir. Avrupa genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa'nın iç barışını değil geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor. Sürecin kurucularından Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenme konusunda fikir birliği sağlanmasından memnuniyet duyduk. İİT ve G20 dönem başkanlığımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz" dedi.

'DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE AVRUPA'DAN GEREKLİ DESTEĞİ GÖREMEDİK"

Düzensiz göç ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbiri hayata geçirdi. BM rakamlarına göre Suriyeliler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. AB'ye düzensiz geçişleri yüzde 99 oranında azalttık. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Mülteciler için Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmedi" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Sırbistan ve Belgrad arasındaki otoyol projesine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İstanbul'un Sofya ile birlikte aday oldukları daimi sekretaryaya ev sahipliği konusunda, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde çözümün karara bağlanmasını umuyoruz. Saraybosna ve Belgrad otoyolu projesi son derece stratejiktir. Otoyol projesine ilişkin hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla gerekli mutabakatı imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa zamanda başlamayı umuyoruz" dedi.

- Hersek