Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Eksiğimiz varsa, bunu düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız, yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , 31 Mart yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İstanbul 'dan Ankara 'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde geleneksel balkon konuşmasını yaptı. Ankaralıları selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum" dedi. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. AK Parti olarak, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiğimiz bütün seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkaran milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla; 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizde belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor." MHP GENEL BAŞKANI SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bazılarının kendini darı ambarında sandığını söyleyen Erdoğan, "Şunu bilmeleri lazım; 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana geldiysek, bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı, 24 Haziran'a yakın bir seviyede bulunmaktadır. Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'li kardeşlerime Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.'GÖREVE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA BAŞARI DİLİYORUM'Beka meselesi konusundaki hassasiyete sahip çıkan bütün vatandaşlara şükranlarını sunan Erdoğan, " Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.'HER OLANDA HAYIR VARDIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 günlük kampanya süresinde 59 il, 43 ilçe mitingi ve 9 televizyon ve sosyal medya programı yaptığını aktaran Erdoğan, "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış olmamız olarak görüyorum. Eksiğimiz varsa, bunu düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda YSK neticeleri açıklayacak. Açıklayacağı ana kadar itirazlarımızı yapacağız. Nerede olursa olsun, netice alırız veya almayız, önemli değil. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Şu anda İstanbul'da, buraya hareket ettiğim ana kadar, mevcut ilçe sayısından daha fazlası, Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Halkımız, büyükşehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış, yine AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız ve iyi çalışacağız. Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan, bunun hesabını sormak da dahil, gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİŞİM DÖNEMİ OLACAKTIR'Siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil, ülkeye en iyi hizmetleri getirme aracı olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme, diktatörlüğe, zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin desteğini aradık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Onun için hep söylediğim gibi, şahsım dahil, hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye 'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini, öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden, ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. Önümüzdeki dönem partimiz ve ülkemiz için, daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Önümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'BAKALIM NASIL YÖNETECEKLER GÖRECEĞİZ'Türkiye'nin çözüm bekleyen tüm meselelerinin reformcu anlayışla ele alınmasının mücadelesini vereceğini söyleyen Erdoğan, "Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra, bize boyun bükmek yok. Ülkemizi ve milletimizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla, bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceğiz. İstihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan, yanlış vaatlerde bulunanlar, buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz" dedi.'HER TÜRLÜ GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ' Suriye sınırı boyunca kurulan tuzağı bozduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi hedefimiz, Fırat 'ın doğusu ve Münbiç 'teki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye'yi güvenli bir yer haline getirip, ülkemizdeki sığınmacıların yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticelerle hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde, eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak, yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde, gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları atacağız. Durmak yok yola devam. İşte bu uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz gece sürdüreceğiz" diye konuştu.'YÜZDE 52 OY ALMIŞ BİR PARTİMİZ VAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizden bir şeyi rica ediyorum; sakın ha küsmek, kırılmak, sakın böyle bir şey yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bir şeyimiz yok. Biz 'daha ileri' diyoruz. Bunun için de bu seçimde nerede, ne tür eksiğimiz var, bunu telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.- Ankara