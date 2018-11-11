11 Kasım 2018, 12:41
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Erdoğan Elysee Sarayı'nda

Erdoğan Elysee Sarayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere Elysee Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere Elysee Sarayı'na geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümü programı, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Dünya liderlerinin katılımı ile düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçti.

(İHA) Emine Erdoğan,Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı
11 Kasım 2018 Pazar 12:41