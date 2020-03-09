Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
09.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:00
Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
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