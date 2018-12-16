Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni Gezdi

- Esenler
'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın alanda yaptığı incelemelerden görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Bahçesine ağaç dikmesinden görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısına eşlik etmesinden detaylar
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonunda kendi kullandığı araçla 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi.
Recep Tayyip Erdoğan,Esenler,Millet Bahçeleri
16 Aralık 2018 Pazar 19:34