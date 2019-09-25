Erdoğan, İsrail'de yaşadığı anısını paylaştı: Eşimle beni yarım saat arabada beklettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail'de yaşadığı bir anısını anlatarak İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Resmi ziyaret için gittiği İsrail'de araçta eşiyle birlikte yarım saat bekletildiğini söyleyen Erdoğan, "Lafa geldiği zaman özgürlüğü savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" dedi.

İSRAİL'E SAMİMİYET ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, İsrail'i samimi bulmadığını belirterek, "Ben başbakan olarak İsrail'e gittim. İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel-Aviv'deyim. Tel-Aviv'den geçerken başıma bu olay geldi. Ve bunu her zaman anlattım, anlatıyorum ve anlatacağım. İşte İsrail'in devlet liderlerine, devlet başkanlarına, başbakanlarına yaklaşımı budur. Eğer kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır. Beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman özgürlüğü savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" şeklinde konuştu.

"NEFRET SÖYLEMİ FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ PARANTEZİNE ALINMAMALIDIR"

Fikir özgürlüğü ve nefret söyleminin birbirine karıştırıldığını dile getiren Erdoğan, "Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'ya kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir" dedi.

"KEŞMİR ADETA AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNMÜŞ"

Hindistan'da yaşanan olaylara da tepki gösteren Erdoğan, "Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum" dedi.

"İSLAM BARIŞ DİNİDİR"

'İslami terör' ve benzeri söylemleri kasıtlı bulduğunu belirten Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır" şeklinde konuştu.