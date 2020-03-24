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Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir

Koronavirüs nedeniyle bakanlarla görüntülü olarak görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir" ifadelerini kullandı.

24.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:27

Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlarla görüntülü görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o anların videosunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Fatura konusunu da değerlendiren Erdoğan, fatura ödemelerinin ertelenmesi gibi bir karar alınabileceğini söyledi.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir

"FATURALARIN ERTELENMESİNİ GÖRÜŞMEK FAYDALI OLABİLİR"

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konu da değerlendirildi, Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğal gaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz. Devlet sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette böyle bir adım atılamaz." dedi.

Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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