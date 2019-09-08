Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda 2'inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

08.09.2019 22:45

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda 2'inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik

voleybol, Avrupa, Spor, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:44   Tasua Gecesi merasimi
23:44   Sudan'da yeni kabine yemin etti
23:42   Ajda Pekkan Harbiye'de konser verdi
23:42   Libya'dan Hafter'in sözcüsünün BAE'deki basın toplantısına tepki
23:41   Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
23:39   Ev yangını
23:38   Adıyaman'da ev yangını