Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve şampiyonluğu kaçırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda 2'inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.
"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.