Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)

ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ni gezdi. Burada hastaları ziyaret eden Erdoğan, 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü yakından inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakanlar eşlik etti. Bursa Şehir Hastanesi önünde kurdele kesen Erdoğan, şehir hastanesinin hayırlara vesile olmasını söyledi. Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse 'yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm insanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ-Hasan BOZBEY-Mehmet İNAN/BURSA,