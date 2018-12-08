Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fotoğraf Çektirmek İsteyen Vatandaşa Çıkıştı: Zamanı Değil

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.
KONUŞMAYA EZAN ARASI VERİLDİ
Erdoğan, AK Parti'nin yaptığı icraatları anlatırken başlayan ezana saygı göstererek sözlerine ara verdi.
VATANDAŞA KIZDI
Mitinge gelen bir vatandaş verilen ezan arasından yararlanarak Erdoğan'a seslendi. Kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen vatandaşa cevap veren Erdoğan, "Konuşuyoruz görüyorsun. Fotoğraf zamanı değil. Sabırlı ol. Şu anda on binler bekliyor." dedi.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:32