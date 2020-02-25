Son dakika: Erdoğan, FOX TV muhabirinin sorusuna çok kızdı: Önce yalan haber yapmamayı öğrenin

Azerbaycan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin "Muhalefet 'birkaç şehidimiz var' ifadenize tepki gösterdi. Bu eleştirilere yanıtınız ne olacak?" şeklindeki sorusu karşısında bir hayli sinirlendi.

"YALAN HABER ÜRETMEYİ BIRAKIN"

FOX TV'ye ve devamında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bakın FOX önce gazete olsun. FOX önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Ne diyor muhalefet 'gidin Esed'le görüşün' diyor. Bu nasıl muhalefet?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde, İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi birkaç şehidimiz var. Birkaç şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları muhalefet tarafından tepki çekmişti.

MUHALEFET NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın "Birkaç şehidimiz var" ifadelerine tepki göstererek, "Şehitlerle ilgili kullandığı ifade yakışıksız, incitici. Bundan dolayı çok üzgünüz. Kaç askerimizin hangi nedenlerle şehit olduğu neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Libya'da yaşanan süreçle ilgili Türkiye'nin nasıl bir süreç yürütüldüğü bilgiler neden kamuoyundan saklanıyor? Hükümet doyurucu bir açıklama yapmakla yükümlüdür" demişti.