Erdoğan G-20 daha etkin ve güçlü bir mecra olmalı -2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Osaka Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "G-20 platformunun, küresel meselelerin çözümü konusunda daha etkin, daha sonuç alıcı, daha güçlü bir mecra haline dönüşmesini istiyoruz. Bunun yolu, ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerinden, adil bir duruş sergilemelerinden geçiyor" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya 'nın Osaka kentindeki G-20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Terör örgütlerini ideojilerine göre ayırmak, farklı muamele etmek yanlıştır. Bu hatanın bedelini tüm insanlık ödeyecektir. Nitekim terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti, hala da yüzleşiyor" ifadelerini kullandı.





"TERÖR TÜM İNSANLIĞIN, İNSANİ DEĞERLERİN DÜŞMANIDIR"





"Terör, tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için kimliklerinden bağımsız olarak 'teröre terör' deme erdemini göstermemiz gerekiyor. Maalesef bu konuda özellikle Suriye bağlamında ciddi sıkıntılar, tutarsızlıklar yaşanıyor. Etnik temizlik uygulayan, çocukları zorla silahaltına alan, insanları göçe zorlayan PYD- PKK gibi örgütler kimi ülkeler tarafından adeta el üstünde tutuluyor" dedi.





15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi vahşice katleden yapıların, bazı batılı devletlerde himaye gördüğünü de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasiye kast eden darbecilerin siyasi sığınmacı adı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır" şeklinde konuştu.





Dünya ekonomisinin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden ülkelerin, terörden açlığa, mülteci meselesinden çevreye kadar herkesin geleceğini etkileyen konulara bigane kalmasının düşünülemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G-20 platformunun, küresel meselelerin çözümü konusunda daha etkin, daha sonuç alıcı, daha güçlü bir mecra haline dönüşmesini istiyoruz. Bunun yolu, ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerinden, adil bir duruş sergilemelerinden geçiyor" dedi.