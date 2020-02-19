Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni darbe söylentileriyle ilgili soruya, "Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya" yanıtını verdi.

"ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Erdoğan, "Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen kumpanya. Ve bu kampanyada maalesef sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum. Bütün kampanyaların hepsi vatana ihanettir." dedi.

"ADINI BİLE ANMAK HARAMDIR"

Erdoğan sözlerine, "Bunlar hain. Öyle bir hava hissediyor musunuz? Herkes huzur içinde. Her şey yerinde. Herhalde bunlar pek gezip tozamıyor. Darbenin nal sesleri geliyor bunlara. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı ve yaşatanlara gereken cevabı milletim verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde katbekat cezasını öderler. Adını bile anmak bize haramdır" şeklinde devam etti."