Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Gebze- Halkalı Banliyö Hattının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışın ardından makinist koltuğuna geçti. Kartal'dan kalkış yapan tren Erdoğan'ın kontrolünde Maltepe'ye kadar devam edecek.
GEBZE-HALKALI ARASI 105 DAKİKAYA İNECEK
İstanbulluların merakla beklediği Gebze-Halkalı Banliyö Hattının açılışı gerçekleştirildi. Günde 1 milyon 700 bin yolcunun taşınması planlanan proje ile Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 105 dakikaya inecek.
8,5 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU
43 istasyondan oluşan hattan İstanbul'un 10 ilçesi doğrudan yararlanacak. Hattın yapımı ise 8,5 milyar liraya mal oldu.
YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,
Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,
Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy- Başakşehir metro hattı ile,
Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı,
M1B Yenikapı- Kirazlı ve M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatları ile,
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,
Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy- Tuzla metro hattı ile,
Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar- Çekmeköy metro hattı ile,
Göztepe istasyonunda M12 Göztepe- Ümraniye metro hattı ile,
Bostancı istasyonunda M8 Bostancı- Dudullu metro hattı ile,
Pendik istasyonunda M10 Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı
Recep Tayyip Erdoğan, Makinist, Gebze, Halkalı, Ekonomi, Güncel