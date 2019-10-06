Haberler » Güncel » Haber

Erdoğan: "Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de...

Erdoğan: "Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7.

06.10.2019 14:42Erdoğan:
Erdoğan: "Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 İtfaiye aracı "gelin arabası" oldu
17:55 Günün özeti
17:54 Abonelerimizin dikkatine: canlı yayın duyurusu
17:54 Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
17:54 Tokat şehit uzman çavuş türk, son yolculuğuna uğurlandı-2
17:54 Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya böyle yansıdı
17:53 Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü