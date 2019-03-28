Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim

Sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç ve dinç kalmanın sırrını açıkladı. Erdoğan, "Yaş malum bir yere geldi. Sigara içmeyiz, alkol almayız, uykumuza dikkat ederiz. Sağ olsun evde de hanımefendi bizi ciddi manada sıkıştırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Atakule'de gençlerin sorularını yanıtladı. Söz konusu program Erdoğan'ın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında canlı yayınlandı.

Bir genç "Biz öğrenciyken etkinlik oluyor, yoruluyoruz. Siz üç dört miting yapıyorsunuz. Hala dinç görüyoruz sizi. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Gençlik sırrınızı alalım?" diye Erdoğan'a soru yöneltti. Erdoğan soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"ALKOL VE SİGARA KULLANMIYORUM, SPOR YAPIYORUM"

"Gençlik sırrı da olsa artık yaş malum bir yere geldi. Gayri meşru olan herhangi bir durumumuz söz konusu değil. Sigara içmeyiz, alkol almayız, uykumuza dikkat ederiz. Bütün bunlar olduğu zaman dinç duruyorsunuz. Şu anda kampanya sebebiyle sporumu yapamıyorum. Ama hemen önümüzdeki haftadan itibaren spor faaliyetlerine de devam edeceğim. Bunlarla birlikte süreci devam ettiriyoruz. Gıdamıza dikkat ediyoruz."

"HANIMEFENDİ BİZİ CİDDİ MANADA SIKIŞTIRIYOR"

"Sağ olsun evde de hanımefendi bizi ciddi manada sıkıştırıyor. Her şeyi yememize de müsaade etmez. Kendisi aynı zamanda alternatif tıpçıdır. Mümkün olduğunca dikkat ediyoruz."

GENÇLERE SPOR ÖNERİSİ

"Ama sizler de bence sporu ihmal etmeyin. Özellikle aletli-aletsiz sporu yapmanızda büyük fayda var diye düşünüyorum."