Erdoğan Gençlerle Simit Yiyip Şarkı Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, golf aracının şoför koltuğuna oturarak Esenler Belediye Başkanı Göksu ile birlikte Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi. Millet Bahçesi'nde kendi adına bir hatıra çınarı da diken Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin gençlerin çay-kahve eşliğinde sohbet edip kitap okuyabildikleri "Sohbetotobüsü"ünü de ziyaret etti ve onlarla birlikte simit yedi. Erdoğan, ESEV öğrencileriyle birlikte "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

İKİNCİ BAHAR'I YAŞAYANLARLA SOHBET

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde bulunan İkinci Bahar Kıraathanesi'ni de gezerek burada bulunanlarla tek tek sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Erdoğan daha sonra İkinci Bahar Kıraathanesi müdavimleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ESENLER'İN YÜZLERİ' BAŞKAN'LA

Esenler'de milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu değerleri daha sonraki kuşaklara aktarabilecek lider vasıflı bireylerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Esenler'in Yüzleri" projesinde yer alan öğrenciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer alan Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, gençlerle sohbet etti.

Kaynak: Bültenler