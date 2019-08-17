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Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmara depreminin 20'nci yıl dönümüne ilişkin, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

17.08.2019 16:05 Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmara depreminin 20'nci yıl dönümüne ilişkin, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, açıklamasında "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Haber:  ANKARA, -



Cumhurbaşkanı, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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