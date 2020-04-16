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Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

16.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:39
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Politika
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