Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
16.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:39
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Politika