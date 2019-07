Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müze açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafıza 15 Temmuz'un İstanbul'umuz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mekanın şehrimize kazanılmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta bu köprüde şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizden her birine rabbimden sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." dedi."TARİH BİR MİLLETİN SADECE MAZİSİ DEĞİL, İSTİKBALİNİN DE PUSULASIDIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerimi tarih yazmak kadar, doğru tarihi nesilleri aktarmak da önemlidir. Tarih yazan bir millet olarak tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı aktaramıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini dahi olması gerektiği şekilde koruyamıyoruz. Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10-15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk, ilk işim önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek, şehitlerimize yakışır bir hale getirmek ve orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi kilosu 3-5 kuruştan kağıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri palana itildi. Oysa kökleri koruyan bir ağaç nasıl ayakta durmazsa mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız aynı zamanda kuvvet alırız. Cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, hatta dramlara özel önem veriyoruz. 3 sene önce Kut'ul Amare zaferimizi bu anlayışla ilk kez kutladık. Bugün burada beraberce açılışını yaptığımız Hafıza 15 Temmuz da yine bu hassasiyetimizin bir ürünüdür." diye konuştu.

"15 TEMMUZ, TIPKI İSTİKLAL HARBİMİZ GİBİ TÜRK MİLLETİNİN TOPYEKÜN KIYAMIDIR, DİRİLİŞİDİR, ŞAHLANIŞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma anlarından biridir. O gece milletimiz kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kabus gibi çöktüğü o meşum gecede minarelerden yükselen salalar, aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine de şahitlik ettik. Milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesle aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

