Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Siirt'te seçmene seslendi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın memleketinde 22 yıl önce okuduğu ve cezaevinde sonuçlanan Ziya Gökalp'ın şiirini yeniden seslendirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"SIRTIMIZI HALKIMIZA DAYADIK"

"Biz gücümüzü medyadan değil meydandan alıyoruz. Gücümüzü baronlardan elitlerden değil gece bize dua edenlerden alıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayayanlardan değil meydanları dolduran halkımızdan alıyoruz. Sizler bize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağımız mesele yoktur."

"31 Mart'ta Siirt'in Türkiye'nin 17 yılda elde ettiği başarılara destek vermesini istiyoruz. Sadece bu şehrin eniştesi milletvekili olarak değil hizmet mücadelemizden de bizi biliyorsunuz. Tam 40 yılı aşkın süredir sizlerin huzurundayız. Pek çok müdahale ve darbe girişimiyle karşılaştık."

1912 YILINDA YAZILAN ŞİİRİ OKUDU

Erdoğan, "Ben, hapse girmeme neden olan bu şiiri burada Siirt'te okudum. Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştılar, ancak başarılı olamadılar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 1912 yılında Ziya Gökalp tarafından yazılan ve tutuklanmasına neden olan şiiri 22 yıl sonra yeniden okudu.

Erdoğan'ın tutuklanmasına neden olan şiir şöyle:

Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey beni sindiremez; gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa; Biz oyuz ki; imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş; zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan şey işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir.' Bu yolda böyle yürüdük. Buralara böyle geldik.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ DİYE MANŞET ATTILAR"

"Muhtar bile olamaz diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar. Ama siz onların kursaklarında bıraktınız o düşündüklerini. Siirt'te sonlandırılmak istenen irademize tarih bir sayfa açtınız. Biz de emanetinize asla hıyanet etmedik. Denizli'ye gitmişler, yaptığı konuşmada bu hanımefendi Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazır Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?"