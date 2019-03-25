Erdoğan: Hdp, İstiklal Marşı'mızın, Bayrağımızın Düşmanıdır (2)

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MUŞ'TA HALKA SESLENDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı mitinginin ardından Muş'a geçti. Belediye Meydanı'ndan yağmur altında toplanan kalabalıkla merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısını seslendiren Erdoğan, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya için 31 Mart seçimlerinde oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müştak Baba'lar gibi bu milletin kardeşliği için çalışıyoruz, gönüllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Kim ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle Malazgirt'ten tutun da merkeze kadar ilçelerini dahi inanıyorum ki evelallah bu seçimde Muş'un hanımları bu işin kaderini belirleyecek. Beyler kıskanmayın çünkü kale içeriden fethedilir. Bu işin kaderini belirleyecekler. Ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Kim hangi oyunu çevirirse çevirsin, aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyiz. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummayız. Buna önce Muşlu kardeşlerim izin vermez. Bu topraklar birlik beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep gibi Muş da işgalin ne demek olduğunu, devletsizliğin ne kadar çetin imtihan olduğunu iyi bilir" dedi.'SABİLERİ KANDİL'E KAÇIRANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?'Muş'un 1'inci Dünya Savaşı'nda iki yıl boyunca Rus ve Ermeni çeteleri tarafından büyük yıkımlar, zulümler yaşadığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Muş diğer Anadolu şehirleri gibi kenetlenerek işgalin yaralarını sarmayı da başarmıştır. Bu toprakları kanımızla tekrar vatanımız kılmışız. Namerdin alnına zaferi nasıl beraber kazımışsak bugün de bölücülere aynı iradeyle karşı çıkıyoruz. 34 yıldır Kürt kardeşlerimizin canından, evlatlarının kanından beslenen canilere, PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin mensuplarına inşallah bu topraklarda yer olmadığını pazar günü göstereceğinize inanıyorum. Bunların bir hizmeti oldu mu? Bunlar çukur, çamur, çöp; sadece bunu yaptılar. Güneydoğu'da binaların altında bodrumlardan tünelleri açan bunlar değil mi? Bunlar hizmet için, yapmak için yoklar. Onlar yıkmak için varlar. 14- 15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır Belediyesi önünde aylarca inim inim inleyen anaların sesini bu terör örgütü duydu mu? Bunlar bana geldi, oturdum, dertleştim. Kandil'dekiler; kızları Kürt kızlarını kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı pazar günü yakışmaz mı; bunu yapalım. Okullarımızı, camilerimizi kütüphaneleri yakan alçakları dün olduğu gibi bugün de beraberce hezimete uğratacağız. Bir daha mabetlerimizin üstüne namahrem eli değmesin, ezan semalardan eksilmesin diye sırt sırta verip çetin bir mücadele yürütüyoruz. Bunlara aman yok. İstanbul'un fethini kabullenemeyen, müstemleke uşaklarına inat büyük Türkiye ideali yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."'PİYONLARIYLA MESAJ GÖNDERİYORLAR'100 yıl önce verilen mücadele ile bugün Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de verilen mücadele arasında hiçbir farkın olmadığını kaydeden Erdoğan, "104 sene önce Çanakkale'de niçin savaşmışsak, bugün de aynı gaye uğrunda canımızı, dişimize takıyoruz. Biz farklı düşünsek de birileri hala tarihe bakıp öç, intikam almanın, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmenin hesabını yapıyor. Birileri hala bu toprakları çok görüyor. Birileri hala Türk ve Kürt'ün, Arap ve Çerkez'in, Sünni ve Alevi'nin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri hala on binlerce TIR silah vererek etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp, bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomiyi kur fazlı esir alarak Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birileri hala göğü delen minarelerimize, Allahuekber nidalarıyla semayı süsleyen ezanımıza tahammül edemiyorlar. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de ya Suriye'den ya Irak'tan ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan mesajlarını veriyorlar. Mesajlarını da piyonları aracılığıyla gönderiyorlar. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabiamızla veriyoruz" diye konuştu.'CHP, HDP'YE RAĞMEN YATIRIMLARA DEVAM'CHP ve HDP'nin baraj inşaatlarını güvenlik ve çevre gerekçesiyle engellemeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da yaptığı konuşmanın görüntülerini izletti. Erdoğan, şunları söyledi:"Ne yaptılarsa vatandaşın su sıkıntısını çözmemize, toprağını suyla buluşturmamıza mani olamadılar. Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Yaptığımız barajlara çamur atmaya başladılar. Son 17 yılda inşa ettiğimiz baraj sayısı 563. CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Onlar kısır gündemlerinden parti içi mücadeleden fırsat bulup Ankara dışına çıkamazlar, yasakları savunmak, yatırımları sabote etmek için nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesi'nden ayrılıp buraya gelemezler. Ama CHP Genel Başkanının yolu ola ki Muş'a düşerse emin olun Hatay'da yaptığını burada da yapacaktır. Bay Kemal, senin ömrün yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Şayet buraya gelirse Alpaslan 1 Barajı'nı da inkar edecektir. Muş'ta inşaatına başladığımız Alpaslan 2 Barajı'nı da yok sayacaktır. 780 bin dekar araziyi sulayacağını, 2060 yılına kadar içme ve sulama ihtiyacını karşılayacağını kabul etmeyecektir. Muş'ta son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesislerini de reddedecektir. Allah kimsenin basiretini bağlamasın, kimseyi Bay Kemal'in durumuna düşürmesin. Çünkü insanın bir kere basireti bağlanınca gözünün önündekini göremez. Gözü vardır görmez, kulağı vardır duymaz, dili vardır konuşamaz. Kalbi mühürlü, ne kadar uğraşırsanız hakikati kabul etmez. Elbette hem CHP hem de ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlara devam edeceğiz."'KARŞINIZA ALDATMACA BİR ADAY ÇIKARILIYOR'Bölgede terör örgütünün esareti kırıldıkça yörenin daha fazla yatırım ve turist çektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun turizm gelirlerinde ciddi oranda artış olduğunu söyledi. Erdoğan, bir dönem bölücü terör örgütünün cirit attığı yerlere emniyet, huzur, barış, esenlik geldiğini ifade ederek Muş'un da huzur ortamından daha fazla istifade etmesini istediklerini bildirdi.HDP'nin Muş belediye başkan adayını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları dedi:"Şimdi burada bir partinin başkan adayı var. Buradan Ağrı'ya gitmişti. Ağrı'dan seçimi kazandı, orada durmadı. Hemen onun yanında bir de eş başkanı vardı. O da malum bıraktı eş başkana, çekti geldi Ankara'ya. Bu seçmene saygısızlık değil mi? Karşınıza aldatmaca bir aday çıkarılıyor. Gelin pazar günü ona da öyle bir ders verin ki 'Bizi aldatacak, birilerine verilecek oyumuz yok' deyin. Sizin hizmetkarınız olacaklara oyunuzu verin. Biz size hizmetkar olacak adayımızı belirledik. Muş'ta hizmeti olan Feyat kardeşimiz, bu dönemde size birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz."