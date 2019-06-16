Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı. Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" demişti.

9 KAÇAK YAPININ YIKIMI BAŞLADI

Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı.

Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN, "SEÇİMDEN SONRA ORADAYIM" DEMİŞTİ

Bölgedek, kaçak yapıların tamamının yıkılacağını ifade eden Erdoğan, "Buralardaki kaçak göçek yapılan hepsi yıkılacak. Seçimden sonra ben oradayım" ifadelerini kullanmıştı.