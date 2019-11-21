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Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti.

21.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:22Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabul edilen Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salondaki 108 metrekarelik halıyı dokuyan kişiler olduğu belirtildi.
Çalışanlar, söz konusu halıyı 33 personelle 24 saatte 3 vardiya olarak, şakayık deseniyle 295 günde (9 ay) 29 milyon 420 bin düğümle dokuduklarını anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hereke, Güncel

Kaynak: AA

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