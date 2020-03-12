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Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Beştepe'de bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantıda Türkiye'yi iki gündür tedirgin eden koronavirüs salgını masaya yatırılacak.

12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulu ile birlikte koronavirüs toplantısı yapılıyor. Toplantıda koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere Beştepe 'de bakanlarla bir araya geldi.

EĞİTİME ARA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

İşte toplantıdan gelen ilk kareler:

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Beştepe, Güncel

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