Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur. O¨rtu¨lu¨ veya ac¸ık hic¸bir yaptırım tehdidi, Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecektir" dedi.

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın imzalanmasının 96'ıncı yıl do¨nu¨mu¨ nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurulus¸ senedi olan Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl do¨nu¨mu¨ne ulas¸manın mutlulugˆunu yas¸adıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl aynı zamanda istiklal mu¨cadelemizin bas¸langıcının 100'u¨ncu¨ yıl do¨nu¨mu¨du¨r. Du¨nyanın en gu¨c¸lu¨ ordularına kars¸ı verdigˆimiz Milli Mu¨cadele, u¨lkemizin bagˆımsızlık belgesi olan Lozan Antlas¸masıyla tac¸lanmıs¸tır. Tu¨rkiye Cumhuriyeti, bir asır o¨nce oldugˆu gibi bugu¨n de bagˆımsızlıgˆına, bekasına, vatandas¸larının huzur ve gu¨venligˆine yo¨nelik her tu¨rlu¨ tehdidi bertaraf edecek gu¨ce ve kararlılıgˆa sahiptir. Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur. O¨rtu¨lu¨ veya ac¸ık hic¸bir yaptırım tehdidi Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecektir. Bu du¨s¸u¨ncelerle Lozan Barıs¸ Antlas¸ması'nın 96'ıncı yıl do¨nu¨mu¨nde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz s¸ehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle ya^d ediyorum."

ANKARA,