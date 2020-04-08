Erdoğan: Hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir" dedi.

Kaynak: Dunya.com