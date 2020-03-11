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Erdoğan: Hiçbir virüs, tedbirlerimizden daha güçlü değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili, "Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Erdoğan: Hiçbir virüs, tedbirlerimizden daha güçlü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili, "Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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