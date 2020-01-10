Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ERDOĞAN İSYAN ETMİŞTİ

Bu olaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

"BERFİN İLK DUYDUĞUNDA ÇOK HEYECANLANDI"

RS FM'de Atilla Güner'in Akşam Postası programına konuk olan Özek'in Avukatı Mehtap Sert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine ilişkin Berfin Özek'ın"Heyecan ve mutluluktan konuşamıyorum. Çok sevindim" dediğini aktardı.

Özek'in Avukatı Mehtap Sert sözlerini şöyle sürdürdü: "Berfin ilk duyduğunda çok heyecanlandı. Mutluluktan ağladı, konuşamadı. Cumhurbaşkanının açıklama yapmasını ben de çok anlamlı buluyorum. Sanık ile beraber yaşamıyorlardı. Bir süre flört etmişler, şiddet uyguladığı için Berfin ayrılmış. Askerden geldikten sonra Berfin'le barışmak istemiş, görüşmek istememiş. Berfin'in ailesi de görüşmelerini istemiyormuş. İntikam alacağını söylemiş ve bunlar soruşturmanın hazırlık aşamasında sanığın arkadaşları tarafından da dile getirildi."

"KALBİNİN ATIYOR OLMASI HAYATTA OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

Avukat Sert, şöyle devam etti:

"Berfin ile barışmak istiyor. Berfin kabul etmeyince takip etmeye başlıyor. Berfin dershaneden çıkıp evine giderken evinin önünde bu eylemi gerçekleştiriyor. Evlerinin karşısındaki caminin kamerasından görüntüleri çıktı. Kendisine asit sıçramasın diye kıyafetlerinin üzerine eşofman giymiş, eline iki kat eldiven, yüzünü de bereyle kapatıyor. Kendisinin gözaltına alınması ihtimaline karşı nerede olduğunu söyleyebilmek için bir arkadaşını arıyor ve onun yanına gidiyor. O saatte başka yerde olduğunu dile getirdiğinden savcının talimatıyla kamera görüntülerine bakıldığında orada olmadığı anlaşılıyor. 1.5 litre asit dökmüş olması ve hazırlık aşaması dikkate alınarak 12 yıl ceza verildi. Berfin'e biz hep şunu söyledik. Adalet sağladığında çektiğin acıları unutacaksın çünkü en önemli şey adaletin sağlanması. Berfin yaşıyor evet. Ama kalbinin atıyor olması hayatta olduğunu göstermez."

Casim Ozan Çeltik

NE OLMUŞTU?

İskenderun'da evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağrılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

SALDIRGANA 13 YIL HAPİS CEZASI

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.