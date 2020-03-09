Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Brüksel bin 500 çocuk göçmeni kabul etmeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşecek. Alman hükümeti bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunan adalarında kötü şartlarda hayata tutunmaya çalışan bin 500 göçmen çocuğa kapılarını açmayı planladığını duyurdu.
09.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Brüksel 'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşecek. Görüşme hazırlıkları devam ederken Alman hükümeti bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunan adalarında kötü şartlarda hayata tutunmaya çalışan bin 500 göçmen çocuğa kapılarını açmayı planladığını duyurdu. Hangi Avrupa Birliği ülkelerinin 'gönüllü' olarak göçmenleri kabul edeceği belirtilmedi.
Hasta veya anne babası olmayan kız çocukları kabul edilecek
Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "İnsani koşulların giderek kötüleştiği Yunanistan'a destek olmak istiyoruz, çoğu kız çocuğu olmak üzere bin ila bin 500 çocuğu kabul etmeyi planlıyoruz. Söz konusu çocukların 14 yaşın altında olmaları, hasta veya anne babası olmaması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Hasta veya anne babası olmayan kız çocukları kabul edilecek
Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "İnsani koşulların giderek kötüleştiği Yunanistan'a destek olmak istiyoruz, çoğu kız çocuğu olmak üzere bin ila bin 500 çocuğu kabul etmeyi planlıyoruz. Söz konusu çocukların 14 yaşın altında olmaları, hasta veya anne babası olmaması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Brüksel bin 500 çocuk göçmeni kabul etmeye hazırlanıyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Brüksel, Suriye, Dünya
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