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Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde bir kişinin abartılı sevgi gösterisi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Mayotteli bir katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı.

19.10.2019 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve'de Afrika dostu bir lider olduğunu dile getiren Erdoğan, Avrupalı devletlerin Afrika ülkelerine uyguladığı zulümlere değindi. Erdoğan'ın sözleri dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

ERDOĞAN'A 'REİS' DEYİP SARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum" diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Younoussa Abaine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Afrika, Politika, Güncel

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