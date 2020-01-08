Erdoğan'ı ziyaret ettiği için eleştirilen Demet Akalın sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin

Sivri dilinden dolayı girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta sevgilisi Okan Kurt ile Hande Yener'le çocuk istismarı ve kadın şiddet kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Akalın, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası kendisini Haluk Levent ile kıyaslayarak eleştiren bir kullanıcıya tepki gösterdi.

"SARAYA HALUK LEVENT DAVET EDİLMELİYDİ"

Ziyaret sonrası eleştirilerin hedefinde olan Demet Akalın, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Akalın'ı şu sözlerle eleştirdi: "Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor."

"CUMHURBAŞKANI HEPİMİZİN"

Hakkında yapılan yoruma sinirlenen Demet Akalın ise "Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım" cevabını verdi.

"ELİNİ CEBİNE ATAMAYAN CİMRİLERDEN DEĞİLİM"

Haluk Levent'i de yaptıklarından dolayı tebrik eden Akalın, "Artı Haluk Levent'i ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim... Bir kurum için bağışta toplamam. Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım. Lütfen eleştirinizi yaparken ismimi kullanmayınız" dedi.

"LÜTFEN BİZLERİ KARŞILAŞTIRMAYIN"

Akalın'ın eleştirisinde adı geçen şarkıcı Haluk Levent ise paylaşım yaparak şöyle konuştu: "Dün bu konu ile ilgili flood yayınladım. Yani bizleri lütfen kurumlarla kişilerle karşılaştırmayın. Kimseyi üzmeyelim. Bizi takdir etmiş olmanız bize onur verir ama ötekileştirmek bizleri üzer."