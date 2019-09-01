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Erdoğan İBB'den işçi çıkarılmasını eleştirdi: Bizim de yapacaklarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanları hatırlatarak CHP'nin sözünü tutmadığını savunarak, "Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var" dedi.

01.09.2019 18:23 Erdoğan İBB'den işçi çıkarılmasını eleştirdi: Bizim de yapacaklarımız var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanları hatırlatarak CHP'nin sözünü tutmadığını savunarak, "Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, halka hitap etti. Seçimlerde yakalanan oy seviyesi nedeniyle Konyalılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 yıldır yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ettiklerini' söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu Açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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