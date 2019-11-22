15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti

FETÖ'nün hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "hayal kırıklığı" ifadesini kullanınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Olçok'un hatalı olduğunu düşünerek onu eleştirdi.

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, FETÖ ile samimi olarak mücadele edilmediğini söyledi. Olçok, "Erdoğan'ın tek sözüyle ölüme giden milyonlar varken, ben de milyonlar için ölebilen bir başkan beklerdim. FETÖ ile mücadelede bu kadar etkisiz olması benim için hayal kırıklığıdır. Daha güçlüsünü beklerdim" deyince sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte Olçok'a Twitter'da gelen tepkilerin bazıları: