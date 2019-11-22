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15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti

FETÖ'nün hain darbe girişiminde eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Hayal kırıklığı" ifadesini kullanınca sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Twitter'da pek çok kullanıcı Olçok'un hatalı olduğu yönünde fikir beyan etti.

22.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:13

FETÖ'nün hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "hayal kırıklığı" ifadesini kullanınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Olçok'un hatalı olduğunu düşünerek onu eleştirdi.

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, FETÖ ile samimi olarak mücadele edilmediğini söyledi. Olçok, "Erdoğan'ın tek sözüyle ölüme giden milyonlar varken, ben de milyonlar için ölebilen bir başkan beklerdim. FETÖ ile mücadelede bu kadar etkisiz olması benim için hayal kırıklığıdır. Daha güçlüsünü beklerdim" deyince sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte Olçok'a Twitter'da gelen tepkilerin bazıları:

15 Temmuz15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti

Nihal olçok, Güncel


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