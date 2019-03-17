Erdoğan İçin Yaptığı Şarkı Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan bir adam, Erdoğan için şarkı yaptı. Şahıs şarkısında Erdoğan'ın teröre karşı duran ve dünya lideri olan bir cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı Güngören Mahallesi seçim irtibat bürosuna Ankara'dan ziyarete geldiğini belirten adam, şarkısını burada söyleyerek çevresindekilerin beğenisini topladı. Adamın şarkıyı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan hayranı adam, yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.(İHA)