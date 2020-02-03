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Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu

Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

03.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:38Erdoğan: İdlib'de 3'ü sivil 5'i asker toplam 8 kişi şehit oldu
Ukraynadaki temasları sonrası Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile birlikte basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşananlara ilişkin soruya verdiği cevapta 3 sivil, 5 asker toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki rejimin, Rusya'nın da görmezliği ile, yapmış olduğu varil bombaları..vs saldırılar neticesinde maalesef bir milyona yakın insan bugün bizim sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk çocuk yaşlı hep birlikte kurtarabildikleri ne varsa onlarla birlikte sınıra geliyorlar. Biz de zaten şu 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunları ülkemizde misafir ediyoruz ama gelecek olan 1 milyon insanı bu arada nerelere yerleştireceğiz? Çok kısa süre önce deprem geçirdik 10 bini aşkın ağır hasarlı da bina var. Bunları da süratle inşa etmemiz lazım. Tüm bunlara yönelik yoğun bir çalışma içine girmemiz lazım. Kış mevisimi malum. Üstüne mülteciler geliyor. Bunları artık kabullenmemiz zor."
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Kaynak: Euronews.com

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