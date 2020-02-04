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Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır

Erdoğan: Rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır

04.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:23Erdoğan: İdlib mutabakatı ihlal edildi, rejim için tabii ki bunun sonuçları olacaktır
'nin kentinde, Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili konuşan Recep Tayyip Erdoğan: "Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır." dedi.

"Operasyonların bunlara (Esad yönetimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı, "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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