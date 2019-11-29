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Erdoğan, İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

29.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:51Erdoğan, İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, 'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.  Ağaç dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Komutanlıktan ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanı, İstanbul, Maliye, Güncel

Kaynak: DHA

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