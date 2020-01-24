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ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

24.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:58ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Vahdettin Köşkü'ne geldi. İki liderin görüşmesi saat 14.45 sıralarında başladı.

Görüntü Dökümü:

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-GÖRÜŞMEDEN

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-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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