Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Rusya ve İran destekli Esed Rejimi'nin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimiz şehit oldu. Rejimin hain saldırılarının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çok sayıda hedefi imha etti ve yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi.

YABANCI TERÖRİSTLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge artan gerilimi azaltmak için başkent Moskova'da bir araya geldi. Kritik zirve devam ederken, İran'dan bölgede gerginliği artıracak bir hamle geldi. İran destekli gruplar, önceki gün Irak üzerinden Deyrizor 'a getirilen 400 civarında unsurunu İdlib'e sevk etti. Yabancı teröristler, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) hedefi olmamak için minibüslerle intikal etti.

İDLİB'DEKİ CEPHE HATLARINA SEVK EDİLDİLER

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de ağır darbeler indirdiği Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumundaki İran destekli gruplar, saflarını güçlendirmek ve kayıplarını telafi etmek için 400 civarında unsurunu önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.

Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist unsurlar, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.

Kaynaklar, terörist unsurların Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.

GEÇEN AY DA 400'DEN FAZLA YABANCI TERÖRİST GÖNDERİLMİŞTİ

İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim saflarında yüzlerce unsurunu kaybeden söz konusu gruplar, ölen mensuplarının cesetlerini Deyrizor üzerinden Irak'a taşıyor.

DEYRİZOR'DA VARLIK GÖSTERİYORLAR

İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor. İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.