İngiliz basını Erdoğan'ın Putin ve Pence'le görüşmesini karşılaştırdı! "Farkı bulunuz" manşeti atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Rusya'ya görüştü. Putin'in Erdoğan'ı kapıda karşılaması ve samimi görüntüler vermesi dikkatlerden kaçmadı. İngiltere'de yayın yapan gazete, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Erdoğan'la görüşmesinde gergin olmasına atıfta bulunarak Putin'in samimi olmasını manşete taşıdılar. Gazete Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyarak "Farkı bulun" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN SAMİMİYETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

İngiltere'de yayın yapan The Economist'in muhabiri Piotr Zalewski, Erdoğan'ın Pence ve Putin ile çekilen fotoğraflarını yan yana koydu ve "Farkı bulun" dedi.

Erdoğan ile Mike Pence'in Beştepe'de çekilen fotoğrafında gerginlik hissedilirken, Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın çekilen fotoğrafında samimiyet ve dostluk hissediliyordu.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence'in gerginliği objektife yansıdı

"SİZ GELDİNİZ HAVA NE GÜZEL OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Putin, Erdoğan'a "Siz geldiniz. Hava ne güzel oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

RUSYA VE SURİYE ORDULARI SINIRIN 30 KM DERİNLİĞİNE GİRECEK

Mutabakat, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yürüttüğü Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik alanda ordusunu bırakmasını temin ederken, sınırın diğer bölümlerine Rusya ve Suriye güvenlik güçlerinin girmesini öngörüyor.

Bunun gerekçesi olarak da "YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesini sağlamak" veriliyor.

Bu işlerim 23 Ekim yani Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlaması ve 150 saat sürmesi konusunda da uzlaşıldı:

"23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır."