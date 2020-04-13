Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum

Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağında hatalı olduğunu ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirerek istifa etmek istediğini dile getirdi. Erdoğan istifaya gerek olmadığını söylese de Soylu ısrarcı davrandı.

Gazeteci/Yazar Abdulkadir Selvi, istifasıyla gündeme bomba gibi düşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen diyaloğu bugünkü köşesinde kaleme aldı. Bakan Soylu'nun istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ifade eden Selvi, "Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş" dedi.

ERDOĞAN: İSTİFAYA GEREK YOK

Sokağa çıkma yasağında yaşanan kargaşadaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Soylu, bedel ödemek adına istifa etmek istediğini söyledi. Erdoğan istifayı "Gerek yok" diyerek reddetti.

SOYLU, ISRARCI DAVRANDI

Erdoğan'ın yanıtını duyan Soylu ısrarcı davrandı: "Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum."

Soylu, Erdoğan'ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden, "Hakkınızı helal edin" dedi.