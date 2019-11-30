Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Takım, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Türkiye ilk maçını 12 Haziran'da İtalya ile oynayacak. Kurayı yorumlayan NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayına çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KALBİ TEMİZMİŞ"

Dilmen, Erdoğan'ın TANAP açılışında Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma- Bakü grubuna düşeriz" dediğini açıkladı. Dilmen, "Kalbi temizmiş. Onun istişaresini yaptık şimdi. İki maçta Bakü'de. Bizim ülkemizin istediği şekilde oldu aslında. Bakü'de bir 10 gün kalıyoruz." diye konuştu.

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar:17-18-19-20 Haziran

3. maçlar:21-22-23-24 Haziran

İkinci tur:27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final:3-4 Temmuz

Yarı final:7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:

A Grubu:12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu:13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

C Grubu:14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

D Grubu:14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

E Grubu:15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

F Grubu:16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)