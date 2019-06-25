Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Beyaz Saray , ABD Başkanı Donald Trump 'ın Japonya 'daki G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.
S-400 MESELESİNİ KONUŞACAKLAR
Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
TRUMP'IN GÖRÜŞME YAPACAĞI DİĞER LİDERLER
Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi , Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.
G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.