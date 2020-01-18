Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Söz veriler, yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacaklarını söylediler. Ucuzlattılar mı? Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek" dedi.

Öte yandan İBB, çocuklara yönelik ücretsiz süt dağıtımına 16 Kasım 2019 tarihinde başlandığını duyurmuş ve ilk dağıtımı da şoför koltuğuna geçerek bizzat İBB Başkanı İmamoğlu gerçekleştirmişti.

İstanbul'da bir üst geçit - İBB'nin astığı pankartta çocuklar için ücretsiz süt projesinin propagandası yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Hedefimiz günde 470 metrelik ray montajını gerçekleştirmektir. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. İnşallah bu hattın sinyalizasyon sistemi ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Ülkemizde üretimi mümkün olan hiç bir işin dışarıdan getirilmesine müsaade edemeyiz.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak.

İstanbul'a ulaşım hizmetlerinde gerçek anlamda çağ atlattık.

"BİZ HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz karadan kadırgaları yüzdüren geçiren Fatih'in torunlarıyız. Dedemiz Fatih karadan kadırgaları geçirdi ve Haliç'e indirdi biz de dedemizin izinden denizin altından hem Marmaray'ı yaptık hem de Avrasya Tüneli'ni açtık. Şimdi bu istemezük diyenler buralardan geçiyor mu? Geçiyor, ama bunlarda marifet iltifata tabidir diye bir kelam var ya bundan anlamazlar. Ama onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz.

İzmir-İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Bay Kemal İzmir milletvekili bir gün de kalk teşekkür et. Bunların zihniyetinde bu yok. Bunlar hem hizmet vermez hem de hizmet edene teşekkür etmezler.

Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını da bitirdik. Bu proje günlük 6,5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 farklı raylı sistemini bir araya toplayacak bir hattır.

Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür.

İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyiz.

Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek. Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin."

İmamoğlu, 16 Kasım 2019'da şoför koltuğuna geçerek projenin başlatıldığını duyurmuştu

İBB SÜT DAĞITIMINA 16 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Öte yandan İBB, 16 Kasım'da İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri olan çocuklara yönelik ücretsiz süt kampanyasını başlatmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, şoför koltuğuna geçerek ilk dağıtımda bizzat yer almıştı.

İMAMOĞLU GÖREVE GELDİĞİNDE SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM GELMİŞTİ

AK Partili Belediye Meclis üyeleri, seçim vaadinde suya indirim yapacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hızlı davranarak suya indirim yapılması yönünde Belediye Meclisi'ne teklif götürmüştü. Meclis'teki tüm partilerin kabul oyuyla teklif kabul edilmiş ve suya yüzde 40 indirim yapılmıştı. Ancak İmamoğlu, giderlerin karşılanmadığını belirterek 2020 için suya kademeli olarak zam yapmak istemişti. İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Partili Belediye Meclis üyeleri teklifi reddetti. İmamoğlu, zam teklifinin reddedilmesini 'Ucuz kahramanlık' olarak yorumlamıştı."