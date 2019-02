Erdoğan: İmkanları Terörde Kullanırsanız Beklemeden Kayyumları Atarız

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Şimdi diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil 'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Yozgat mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan , partililerin 'Dik dur eğilme, Yozgat seninle' sloganına, "Dik duracağız. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda, secdede eğiliriz" diye karşılık verdi.Yozgat'ın, tüm Türkiye ve Avrupa 'da yaşayan şehir olduğunu kaydeden Erdoğan, " Almanya 'da, Fransa 'da, Belçika 'da, Hollanda 'da yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Sevgili gençler; bu meydanda sevda, inanç, vefa, kardeşlik, muhabbet, cesur yürekler var. Onun için Yozgat'ı seviyoruz, Yozgat da bizi seviyor. Biz etle tırnak gibiyiz. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde oy oranı bakımından Yozgat, ilk sırada yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyoruz. Şu kritik dönemde desteğinizi bekliyoruz" dedi.'ASKERİ EĞİTİM BİRLİKLERİNİN İLKİNİN YERİ YOZGAT'Yozgat'a yapılan yatırımlar ile yapılacak çalışmalardan bahseden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "Çiftçi battı" dediğini hatırlatıp, "Bay Kemal, bak sana Yozgat'tan resmi rakamı veriyoruz. 1,6 katrilyon tarımsal destek verdik, Yozgatlı çiftçimize" diye konuştu.Kalabalığa, "31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinin ilkinin yeri, Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz" dedi.'GÜYA BAŞI CHP ÇEKİYOR, KUMANDA KANDİL'DEKİ HAİNLERDE'Dünyanın ve bölgenin değiştiğini, Türkiye'nin de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi mücadele verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Bu mücadelemizde ülkemiz içerisinde bize çelme takmaya çalışan kimi partiler var. Bunlar bir araya gelip, CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor; ama kumanda Kandil'deki hainlerde, Pensilvanya'daki ihanet çetesinin elinde. Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP, bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP, bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, bay Kemal, FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp, Ankara 'nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor. Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Mehmet Özhaseki kardeşimi ve AK Parti'li belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum."'ANINDA KAYYUMLARI ATARIZ' HDP 'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüdeki ekrandan HDP'li siyasetçilerin bazı konuşmalarını izletti. Erdoğan,"Kardeşlerim bakın, ne diyor? 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda AK Parti- MHP 'yi kaybettireceğiz'. Ahlaksıza bak ya. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz, ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da bu noktada, bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük. Şimdi diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa bak söylüyorum. Devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız ve sizlerle yola devam etmeyiz" diye konuştu.'MİLLET OYU CHP'YE VERECEK, PKK İLE FETÖ'NÜN BORUSU ÖTECEK''Zillet ittifakı'na destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu kaydeden Erdoğan, "İşte eş genel başkanları, ilan ediyor. Diğerleri, bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş. Şuna bak ya. Bunlar hala kendilerini buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt; buralarda 'zillet ittifakı'nın listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt, bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet adı 'İYİ' olan, kendi karışık olan partiye verecek; ama sonuçta buralarda PKK'nın borusu ötecek, FETÖ'nün borusu ötecek" dedi.'BUNLARIN DERDİ, TÜRKİYE'Yİ DAHA İYİ YÖNETMEK DEĞİL''Cumhur ittifakı'nı milletin gözü önünde kurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar her ne yaptıysak hepsini milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. Bu ittifak sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF'ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi, Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil; Türkiye'yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz günlerine geri döndürmektir. Bunun için ağızlarından 'eski Türkiye' lafını eksik etmiyorlar. Bunun için bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geriye döndüreceklerini söylüyorlar. Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz; onlar yıkmanın, yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor. Bunlara değil ülke, bir koyun bile emanet edilmez; çünkü akşam olmadan kaybedip gelirler" diye konuştu.- Yozgat