Haberler » Politika » Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı - Haberler

Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulan Siirt Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, kum ve çakıl kamyonlarını kullanarak yol çalışmalarına dahil oldu.

23.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:15

Belediye Başkanı Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Babası şehit edilen, kendisinin de sürekli tehdit edildiğini söyleyen Cellek, çalışanlarla birlikte bizzat kendisi de kum ve çakıl kamyonlarını kullanarak yol çalışmalarına dahil oldu.

BABASINI ŞEHİT VERDİ

Siirt'in 85 bin nüfuslu Şirvan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Örgütün infaz listesinde olan Cellek, babasını da terör örgütünün saldırısında şehit verdi.

ERDOĞAN, 3 DÖNEM KURALINDAN MUAF TUTTU

Terör örgütünün başkanlıktan istifa etmesi için yapmadığı baskı ve tehdit kalmadığını ifade eden Başkan Cellek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulduğunu belirterek, "Yerel seçimlerden önce ilçe başkanımızın oğlunu kaçırdılar, 'Baban istifa etsin' diye tehdit etmişler. Bana oy verenleri de tehdit ettiler. Bunlara rağmen halkımız terör örgütüne cevabı sandıkta verdi, bizi yeniden yönetime taşıdı. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" şeklinde konuştu.

BELEDİYE FLOSUNA YENİ ARAÇLAR EKLEDİ

2004'te göreve geldiğinde belediyenin sadece kullanılamayan bir kepçe, bir traktör, bir de eski itfaiye aracı bulunduğunu kaydeden Cellek, "Çöpler traktörle atılıyordu. 2004'ten itibaren belediye bünyesinde yenileme çalışmaları yaptık. Böylece belediye filosuna bir çöp toplama, bir yol süpürme aracı, iki kepçe, bir itfaiye aracı, bir kamyon, iki binek arazi arabası, bir de vidanjör ekledik. Düğün salonu, su deposu, tam kapasiteli kapalı futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile millet bahçemiz de proje aşamasında" dedi.

YOL ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ

Yeni dönemle birlikte yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Cellek, "Kullanıma açılan yolların altyapı ve stabilize çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içinde 7 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. En büyük çalışmamızın başında ise ilçemize kazandırdığımız yeni belediye binamız var" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı

Recep Tayyip Erdoğan, Necat Cellek, Şirvan, Siirt, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

15:35   İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki Independenta tankeri kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım' - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
15:23   Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 madalya kazandı - Haberler
15:05   Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı - Haberler
14:55   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur - Haberler
14:36   MHP'den ihraç edilen vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacak - Haberler
14:31   Ünlü anketçiden dikkat çeken analiz! Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranına ilişkin rakam verdi - Haberler
13:41   İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler
23.12.2019 15:37:02