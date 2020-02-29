Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde buluşmasından sonra kameralar karşısına geçip İdlib saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN: BEN SENİ NİYE ARAYAYIM?

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "İnanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL KONUŞMA, BU NASIL KAHKAHA?"

Erdoğan'ın açıklamalarından dakikalar sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklama beni derinden yaraladı, daha cenazeler defnedilmedi, bu nasıl konuşma, bu nasıl kahkaha? Biz nasıl kabul edeceğiz bunu? Derdi benim… Ne istiyorsun benden? Şu memlekete başsağlığı dileyelim, bari şu günde kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım" şeklinde konuştu.

"GELSİN MECLİS'TE BİR AÇIKLAMA YAPSIN"

Açıklamasının devamında "Bu Meclis niye var?" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Meclis toplansın. Erdoğan gelsin Meclis'e bir açıklama yapsın. Niye gelmiyor? Kahraman ordumuz özveriyle görev yapıyor, hayatlarını feda ediyorlar. Emin olun çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun her bireyini kucaklıyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir."