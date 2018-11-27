Erdoğan'ın Açıklaması Beklenen AK Parti'nin Adayları Yanlışlıkla Ekrana Yansıtıldı

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklanıyor. Açıklama öncesi canlı yayında toplantıya ilişkin konuşan Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin, isimlerin salondaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığını söyledi.

ANKARA VE İZMİR ADAYLARINI DUYURDU

Çetin, buna göre, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.

ERDOĞAN İZMİR VE ANKARA DAHİL 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında Ankara ve İzmir dahil 20 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Ankara, İzmir bu iller arasında, İstanbul listede yok. Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti dönüşü beklenecek. Gözler bir yandan da AK Parti ve MHP arasındaki temaslarda olacak.

40 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü AK Parti'nin 40 belediye başkan adayını açıklamıştı. Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını bir kez daha ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz" demişti.